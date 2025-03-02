ارتفاع سعر عملة XLM بنسبة 30% في يومين واستقرار البيتكوين عند مستوى 85 ألف دولار

بعد أسبوع من التقلبات الحادة، بدأت البيتكوين في التعافي، لتتداول الآن بالقرب من مستوى 85 ألف دولار.

في الوقت نفسه، سجلت بعض العملات الرقمية البديلة مكاسب قوية، خاصة عملة XLM التي قفزت إلى 0.32 دولار بعد أن كانت تتداول عند مستوى 0,25 دولار ما يعني ارتفاع تقريبا بنسبة 30% في ظرف يومين.

استقرار البيتكوين عند مستوى 85 ألف دولار:

شهد سوق العملات المشفرة تذبذب حاد الأسبوع الماضي.

في 21 فبراير، اقتربت عملة البيتكوين من مستوى 100 ألف دولار قبل أن تتراجع إلى مستوى 96 ألف دولار.

واشتد الانخفاض يوم الثلاثاء حيث هبطت إلى مادون مستوى 86 ألف دولار، ثم ارتدت مؤقتا إلى 89 ألف دولار قبل أن تتراجع مجددا إلى مستوى 82 ألف دولار.

تكرر السيناريو يوم الخميس، قبل أن تنهار العملة صباح الجمعة إلى مستوى 78 ألف دولار، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر.

على الرغم من التوقعات السلبية، استجابت البيتكوين بشكل إيجابي واستعادت نحو 8 آلاف دولار، ما عزز قيمتها السوقية إلى 1.7 تريليون دولار مع هيمنة سوقية تبلغ تقريبا 58٪.

عملة XLM تقود انتعاش العملات البديلة:

رغم الانخفاضات السابقة، استعادت معظم العملات الرقمية البديلة بعض الخسائر.

ارتفع سعر XRP بنسبة 5٪ إلى 2.3 دولار، في حين دافعت ADA عن مستوى 0.6 دولار وارتفعت إلى 0.65 دولار.

كما سجلت SOL وBNB وDOGE وLINK وSIU مكاسب متواضعة.

لكن XLM كانت الأبرز، حيث قفزت بنسبة 7.5% خلال 24 ساعة، وبنسبة 30% منذ أدنى مستوى لها يوم الجمعة، متجاوزة 0.32 دولار.

على الجانب الآخر، سجلت ETH وLTC وTRX خسائر طفيفة.

وبالرغم من هذا الانتعاش، لا تزال القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة أقل من 3 تريليون دولار، رغم ارتفاعها 250 مليار دولار عن أدنى مستوى لها يوم الجمعة.

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