الرئيس “ترامب” يستضيف أول قمة للعملات الرقمية في البيت الأبيض في هذا التاريخ:

ترامب يستضيف أول قمة للعملات الرقمية في البيت الأبيض في هذا التاريخ:

يستضيف الرئيس “دونالد ترامب” قمة العملات الرقمية الأولى في البيت الأبيض يوم 7 مارس، بمشاركة قادة الصناعة والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، إلى جانب مجموعة عمل الرئيس للأصول الرقمية، وفقا لما أعلنه “ديفيد ساكس”، مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض.

يأتي هذا الحدث عقب توقيع “ترامب” أمر تنفيذي لتشكيل مجموعة عمل داخلية تهدف إلى جعل أمريكا رائدة عالميا في مجال العملات الرقمية، مع التركيز على تنظيم العملات الرقمية المستقرة واستكشاف مخزون العملات الرقمية الوطنية.

كما ألغى التوجيه الجديد أمر تنفيذي سابق لـ “جو بايدن”، والذي سعى إلى إنشاء إطار تنظيمي للعملات الرقمية وتطوير عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي (CBDC).

أكد البيت الأبيض التزامه بوضع إطار تنظيمي واضح يدعم الابتكار والحرية الاقتصادية، منتقدا الإدارة السابقة بسبب ما وصفه بالمقاضاة غير العادلة لصناعة الأصول الرقمية.

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