العملة الرقمية المستقرة USDT تهيمن على شبكة ترون بحصة 98.5%

تهيمن العملة الرقمية المستقرة USDT على سوق العملات المستقرة لشبكة ترون، حيث تمثل 98.5% من إجمالي عرض العملات الرقمية المستقرة، ما يعادل 62.76 مليار دولار من أصل 64 مليار دولار.

في المقابل، تمتلك العملات المستقرة الأخرى حصصا هامشية، وتأتي أرقامها على النحو التالي:

USDC (0.06%) و USDD (1.15%) و TUSD (0.26%) و USDJ (0.01%) وفقا لـ “CryptoQuant”.

استمرت هيمنة USDT في النمو، مدعومة بدورها الرئيسي في سيولة ترون، إذ يتراوح حجم حركتها اليومية من 4 إلى 5 مليار دولار، وترتفع خلال فترات تقلبات TRX.

كما تعالج الشبكة أكثر من 14 مليون معاملة USDT أسبوعيا، ما يمثل 69% من إجمالي نشاط USDT عالميا، بزيادة عن 61% في يناير، وفقا لـ “IntoTheBlock”.

معاملات USDT بدون رسوم:

أعلن “جاستن صن” أن USDT سيقدم معاملات خالية من الرسوم عبر ميزة “Gas Free”، مما يلغي الحاجة إلى TRX لدفع رسوم الغاز.

رغم أن ترون اشتهرت سابقا بتكاليف التحويل المنخفضة، إلا أن رسوم الغاز الحالية تتراوح بين 3.06 و6.22 دولار أي أنها أصبحت أعلى من الايثيريوم (0.14 دولار).

تهدف الميزة الجديدة إلى استعادة ترون كمنافس قوي في سوق تحويل العملات الرقمية المستقرة منخفضة التكلفة.

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