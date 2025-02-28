منتدى البلوكشين 2025: قادة الكريبتو يجتمعون في موسكو

يترقب العالم انطلاق النسخة 14 من منتدى البلوكشين 2025، والذي سيعقد في قلب موسكو يومي 23 و24 أبريل 2025، ليجمع نخبة من رواد صناعة العملات الرقمية والتقنيات اللامركزية.

مع استمرار سوق رابطة الدول المستقلة (CIS) في تعزيز مكانته كلاعب رئيسي في مجال الكريبتو، يتوقع المنتدى حضور أكثر من 15,000 مشارك من أكثر من 130 دولة، بما في ذلك شخصيات بارزة في مجال البلوكشين، العملات المشفرة، والتعدين.

مشاركة واسعة من رواد الصناعة:

يأتي هذا الحدث بعد النجاح الكبير لنسخة دبي السابقة، التي شهدت حضور واسع من كبار الشركات والمشاريع مثل:

Tether، TRON، Ledger، Trust Wallet، Tezos، Binance، TON، OKX، Ripple، Bitmain، Bybit، Animoca Brands، Circle، Kraken، Sandbox، Polygon، Litecoin، BNB Chain، Cardano، VeChain، Algorand، EtherFi وغيرها.

سيحصل الحاضرون على رؤى حصرية من كبار قادة السوق، ومناقشات استراتيجية حول الاتجاهات الموسمية، بالإضافة إلى فرص لا تُحصى للتواصل مع المستثمرين والشركات الناشئة.

جوائز “Blockchain Life Awards” وفرصة تواصل لا تُفوَّت:

سيشهد المنتدى النسخة 12 من جوائز “Blockchain Life Awards”، والتي تكرّم إنجازات الشركات والأفراد البارزين في الصناعة.

كما ستتاح للحاضرين فرصة لقاء الرؤساء التنفيذيين لأكبر منصات التداول، ومؤسسي المشاريع الناشئة قبل صعودهم إلى القمة.

جميع العروض التقديمية من المتحدثين العالميين ستكون متاحة بترجمة فورية مجانية إلى الإنجليزية، مما يجعل الحدث مفتوح للجميع بغض النظر عن اللغة.

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مع اقتراب موعد الحدث، تتزايد مبيعات التذاكر بشكل سريع، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ لاحقا.

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