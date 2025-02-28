عكس ما جرت عليه العادة: حيتان البيتكوين تتخلص من 6813 بيتكوين مع تصاعد ضغوط البيع

انخفض السعر إلى ما دون 90 ألف دولار بعد إعلان الرئيس “ترامب” عن تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، مما دفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للأصول الخطرة بما فيها العملات الرقمية المشفرة.

وفقا لبيانات “Santiment”، تخلصت المحافظ التي تحتوي على 10 بيتكوين أو أكثر من 6813 بيتكوين خلال الأسبوع الماضي، في أكبر انخفاض لما تحمله هذه الحيتان منذ يوليو.

وتزامن ذلك مع تراجع البيتكوين بنسبة 16% خلال الأيام السبعة الماضية، مما يعكس ارتباط وثيق بين تصرفات كبار الحاملين للعملة وتصحيح السوق.

بينما تظل معنويات السوق متوترة، يرى محللون أن البيتكوين قد يختبر مستوى 70 ألف دولار، رغم استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، والتي سجلت 744 مليون دولار في 26 فبراير.

في المقابل، يشير الرئيس التنفيذي لشركة “Assure DeFi”، إلى نسبة MVRV كمؤشر رئيسي، حيث تبلغ حاليا 2.09، مما يعني أن متوسط حاملي البيتكوين قد ضاعفوا استثماراتهم.

تاريخيا، يصل MVRV إلى 3.2 عند قمم السوق، مما يعزز توقعات ذات المتحدث بأن عام 2025 سيظل صعوديا قبل بلوغ الذروة المحتملة.

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