ضمن تحوّل استراتيجي نحو تنظيم سوق الكريبتو هيئة SEC تسقط دعواها القضائية ضد كوين بيس

بشكل رسمي أنهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم نزاعها القانوني مع شركة كوين بيس وكوين بيس العالمية (Coinbase وCoinbase Global) من خلال اتفاق مشترك، لتسدل الستار على معركة قضائية بدأت في عام 2023.

تحول في نهج الهيئة نحو سوق الكريبتو:

صرّح رئيس الهيئة بالإنابة، “مارك ت. أويدا”:

لقد حان الوقت لتطوير سياسة الكريبتو بطريقة أكثر شفافية. تم إنشاء فريق عمل الكريبتو لتحقيق هذا الهدف.

وكانت الدعوى الأصلية قد زعمت أن كوين بيس تعمل كمنصة غير مسجلة، ووكيل، ووكالة مقاصة، مما يسهّل تداول الأوراق المالية للأصول المشفرة دون الامتثال للمتطلبات التنظيمية منذ عام 2019.

وأفادت “Inner City Press” على منصة X بأن الرفض الطوعي تم بموجب اتفاق بين الطرفين، مما ينهي القضية مع التحيز ضد المدعى عليهم.

انقسام في الآراء حول قرار الرفض:

أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن إسقاط القضية لا يعكس موقفها من المطالبات الأصلية، بل يأتي في إطار إصلاحات تنظيمية أوسع نطاقا.

ومع ذلك، حذّر منتقدون مثل “Better Markets” من أن القرار قد يكون خطأ تاريخي قد يصب في مصلحة صناعة الكريبتو على حساب التنفيذ الصارم للقوانين.

إطار تنظيمي جديد قيد التطوير:

يتماشى هذا التطور مع إطلاق فريق عمل الكريبتو في 21 يناير 2025، والذي يهدف إلى صياغة إطار تنظيمي شامل للأصول المشفرة.

ورغم إسقاط القضية، أكدت الهيئة أن وحدة التقنيات السيبرانية والناشئة ستواصل التحقيق في أي سوء سلوك محتمل مرتبط بتقنية البلوكشين والأصول المشفرة، وفقا لآخر بيان صادر عن الهيئة.

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