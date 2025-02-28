البيتكوين تحت ضغط البيع وتزايد المخاوف من المزيد من الانخفاضات!

انخفضت عملة البيتكوين إلى أقل من 80 ألف دولار، حيث سجلت أدنى مستوى لها عند 79,500 دولار على منصة بينانس يوم الخميس، متراجعة بنسبة 26% عن ذروتها في يناير.

ويستمر النفور من المخاطرة في التأثير على سوق العملات الرقمية المشفرة، مما يثير مخاوف بشأن مزيد من التراجع.

التحذير من انخفاض أعمق:

وفقا لـ “Wolfe Research”، قد تتراجع البيتكوين إلى 70 ألف دولار إذا فشلت في استعادة مستوى 90 ألف دولار.

حذر المحلل “ريد هارفي” من أن كسر مستوى 91 ألف دولار يشير إلى تحول هبوطي، مؤكدا بالقول:

أي شيء أقل من استجابة سريعة على شكل حرف V سيبعث برسالة سلبية للغاية… وحتى الآن، الوضع ليس جيد.

ضغوط البيع تتزايد تزامنا مع زيادة التوترات الاقتصادية:

ساهمت القرارات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة من قبل الرئيس “ترامب”، في تعزيز المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، مما دفع المستثمرين إلى تجنب المخاطر.

وأوضح المحلل “هارفي”:

عدم اليقين يتزايد، والاستعداد لتحمل المخاطر يتراجع بسرعة.

يتجلى هذا القلق في التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، حيث يسعى المستثمرون المؤسسات إلى التحوط من المخاطر.

علّق “نيك فورستر”، مؤسس “بروتوكول ديريف”:

الخوف يتمثل في نشوء حلقة ردود فعل سلبية، حيث يؤدي البيع المستمر إلى مزيد من البيع، مما يدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع.

هذا وعلى الرغم من التحسينات التنظيمية، لا تزال ثقة المستثمرين في سوق الكريبتو ضعيفة، وسط حوادث أمنية ومخططات احتيالية، مثل فضيحة “ليبرا” التي تورطت فيها شركة “Kelsier Ventures”.

في ظل هذه العوامل، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى أقل من 3 تريليون دولار، مع استمرار مؤشر الخوف والجشع في الإشارة إلى معنويات متشائمة للغاية.

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