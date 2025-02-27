منصة Uniramp وTakadao تتعاونان لتعزيز الحلول المالية اللامركزية

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أعلنت منصة “Uniramp” عن شراكتها مع “Takadao”، لتوفير خدمات تحويل سلسة بين العملات الورقية والعملات المشفرة.
يهدف التعاون إلى تسهيل وصول مستخدمي “Takadao” إلى العملات الرقمية، تزامنا مع إطلاق أول “tDAO” لها The LifeDAO، في نوفمبر 2024.
يجمع هذا التعاون بين رؤية “Takadao” لتمكين الحلول المالية اللامركزية ورؤية “Uniramp” لتبسيط الوصول إلى العملات المشفرة.
من خلال دمج تقنية “Uniramp”، سيتمكن المستخدمون من إجراء تحويلات بين العملات الورقية والعملات المشفرة بسهولة، باستخدام خيارات دفع متعددة وبأفضل الأسعار المتاحة.
وجدير بالذكر أن “The LifeDAO” هو بديل تأميني مملوك للمجتمع، حيث يجمع الأعضاء الأموال لدعم بعضهم البعض في حالات الوفاة غير المتوقعة، مستفيدين من العقود الذكية لإدارة المخاطر بشفافية وعدالة.
تحظى “Takadao” بدعم مستثمرين بارزين مثل “Draper Associates” و”Wahed” و”Adaverse”، وأقامت شراكات مع “Chainlink” و”Circle Alliance” و”Arbitrum Foundation”، مما عزز مكانتها بين أفضل 30 شركة ناشئة في الاقتصاد الإسلامي الرقمي لعام 2024.
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