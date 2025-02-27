شركة Bitwise تتقدم بطلب للحصول على صندوق Aptos ETF: التفاصيل

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قدمت شركة “Bitwise Asset Management” طلب لإنشاء كيان ائتماني في “ديلاوير” لصندوق “Aptos” المتداول في البورصة، كخطوة أولى قبل التسجيل الرسمي لدى هيئة SEC.
بهذا، تصبح “Bitwise” أول مدير أصول يسعى إلى إطلاق منتج استثماري يحمل APT بشكل مباشر في الولايات المتحدة. وتحتل Aptos حاليا المرتبة 36 بين الأصول المشفرة من حيث القيمة السوقية، وفقا لـ CoinGecko.
تأتي هذه الخطوة في إطار توسع صناديق الاستثمار المشفرة المتداولة لتشمل أصول رقمية بخلاف البيتكوين والايثيريوم، مع اهتمام متزايد بصناديق تستهدف XRP، Solana، Dogecoin، Cardano، Litecoin، وHBAR.
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