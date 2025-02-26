بينانس تعلن عن اكتتاب مشروع “RedStone” وعملته الرقمية (RED): التفاصيل أعلنت بينانس عن إدراج مشروع “RedStone” ورمز عملته الرقمية (RED)، وهو أوراكل متعدد الشبكات يعمل عبر شبكات EVM وغير EVM، ضمن منصة الاكتتابات “Launchpool”. يمكن للمستخدمين قفل BNB وFDUSD وUSDC للحصول على مكافآت RED عبر التوزيع المجاني (Airdrop) لمدة يومين، بدءا من 26 فبراير 2025 الساعة 3:00 صباحا بتوقيت السعودية. إطلاق تداول RED على منصة بينانس Pre-Market: ستُدرج بينانس العملة RED في “Pre-Market” يوم 28 فبراير 2025 الساعة 1:00 مساء بتوقيت السعودية مع افتتاح التداول لزوج RED/USDT. سيتم الإعلان لاحقا عن موعد انتهاء “Pre-Market” وإدراج RED في التداول الفوري (Spot). لتوفير تجربة تداول محسّنة، ستطبق بينانس آلية تحديد السعر الأقصى خلال أول 72 ساعة من تداول RED في Pre-Market: 28 فبراير – 1 مارس : الحد الأقصى للسعر 200% من سعر الافتتاح.

: الحد الأقصى للسعر 200% من سعر الافتتاح. 1 مارس – 2 مارس : الحد الأقصى للسعر 300% من سعر الافتتاح.

: الحد الأقصى للسعر 300% من سعر الافتتاح. 2 مارس – 3 مارس : الحد الأقصى للسعر 400% من سعر الافتتاح.

: الحد الأقصى للسعر 400% من سعر الافتتاح. بعد 3 مارس: لا توجد قيود سعرية. بينما حدد الحد الأقصى للاحتفاظ لكل مستخدم بـ : 5,000 RED. تفاصيل Launchpool والحصول على مكافآت RED: إجمالي العرض: 1,000,000,000 RED.

1,000,000,000 RED. مكافآت الاكتتابات: 40,000,000 RED (4% من إجمالي العرض).

40,000,000 RED (4% من إجمالي العرض). التداول الأولي في بينانس: 280,000,000 RED (28% من إجمالي العرض).

280,000,000 RED (28% من إجمالي العرض). شبكة المشروع: الايثيريوم (العنوان: 0xc43c6bfeda065fe2c4c11765bf838789bd0bb5de). تفاصيل المكافآت وتقسيمها حسب المجمعات BNB Pool : حددت المكافآت بـ 32,000,000 RED (80%).

: حددت المكافآت بـ (80%). FDUSD Pool : حددت المكافآت بـ 4,000,000 RED (10%).

: حددت المكافآت بـ (10%). USDC Pool: حددت المكافآت بـ 4,000,000 RED (10%). فترة التحصيص وقفل عملات BNB وFDUSD من 26 فبراير الساعة 3:00 صباحا إلى 28 فبراير الساعة 2:59 صباحا بتوقيت السعودية. اقرأ أيضا: عكس السوق: ارتفاع سعر عملة اللايتكوين بنسبة 16% وسط تزايد الاهتمام المؤسساتي الخوف والشك يسيطران على سوق العملات المشفرة مع تراجع البيتكوين والإيثيريوم



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