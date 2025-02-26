عكس السوق: ارتفاع سعر عملة اللايتكوين بنسبة 16% وسط تزايد الاهتمام المؤسساتي

شهدت عملة اللايتكوين (LTC) ارتفاع بنسبة 16% خلال الساعات الماضية، ما يعكس تجدد ثقة المستثمرين رغم التراجع الأخير في سوق العملات الرقمية المشفرة.

ارتفع السعر إلى 123 دولار، مدعوم بالتكهنات حول إطلاق صندوق تداول متداول (ETF) خاص بالعملة.

يُظهر النشاط على شبكة اللايتكوين زيادة في الاهتمام المؤسساتي، حيث عالجت شبكة اللايتكوين 9.6 مليار دولار من حجم المعاملات اليومية، بارتفاع 243% خلال الأشهر الخمسة الماضية.

ووفقا لمحللي “بلومبرغ”، فإن احتمالية موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صندوق استثمار متداول قائم على اللايتكوين تبلغ 90%.

تقدمت “Canary Capital” بالفعل بطلب لإطلاق الصندوق، وإذا تمت الموافقة عليه، فقد يعزز الطلب المؤسساتي على العملة.

ومع ذلك، لا تزال المقاومة عند 140 دولار تشكل تحدي، فيما يتوقع المحللون ارتفاع إلى 170 دولار إذا استمر الزخم الصعودي.

لكن أي رفض أو تأجيل من قبل SEC قد يؤدي إلى تراجع المعنويات مجددا.

اقرأ أيضا:

استمرار التدفقات الخارجة من صناديق ETF البيتكوين وسعر البيتكوين يقاوم تحت 90 ألف دولار

ثلاث أسباب رئيسية وراء تراجع سعر البيتكوين بأكثر من 13 ألف دولار

