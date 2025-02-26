الخوف والشك يسيطران على سوق العملات المشفرة مع تراجع البيتكوين والإيثيريوم

الخوف والشك يسيطران على سوق العملات المشفرة مع تراجع بيتكوين وإيثريوم وريبل وسولانا

يواجه سوق العملات المشفرة حالة من الخوف الشديد وعدم اليقين.

حيث وصلت المعنويات إلى مستويات هبوطية حادة بعد التراجعات الأخيرة.

وفقا لتحليل “Santiment”، انخفض سعر البيتكوين من 99,400 دولار إلى 86,000 دولار منذ الجمعة الماضية، ويتم تداوله حاليا عند 87, 700 دولار بانخفاض بنسبة تقريبا 2% خلال 24 ساعة.

كما سجلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات خارجة تجاوزت 900 مليون دولار يوم الثلاثاء.

لم يكن أداء الايثيريوم بأفضل حال، حيث انخفض سعر العملة إلى أقل من 2500 دولار، متراجعا بنسبة 25% خلال فبراير، متأثرا باختراق منصة “Bybit” وسرقة 1.4 مليار دولار، إضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

كما شهدت عملة الريبل تراجعا إلى 2.2 دولار، مع احتمال اختبار مستوى 1.6 دولار إذا استمرت ضغوط البيع.

أما سولانا، فقد عانت من عمليات بيع مكثفة من الحيتان، مما أدى إلى انخفاضها بنسبة 20% خلال الأسبوع.

ومع اقتراب فتح عملات رقمية جديدة في 1 مارس، قد تواجه عملة سولانا مزيد من ضغوط البيع.

ورغم التوجه السلبي، يشير بعض المحللين إلى أن هذه المعنويات المتشائمة عادة ما تسبق انعكاس صعودي، مما قد يعني اقتراب السوق من القاع.

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