تراجع حاد في أسهم شركات تعدين البيتكوين بعد انخفاض سعر البيتكوين إلى أقل من 90 ألف دولار

شهدت أسهم شركات تعدين البيتكوين المدرجة في وول ستريت انخفاض حاد هذا الأسبوع، متأثرة بتراجع البيتكوين إلى أقل من 90 ألف دولار.

ومع تصاعد الخسائر الصافية وتزايد المنافسة، خسرت بعض الأسهم ما يقارب 30% في يوم واحد، فيما انخفض المؤشر الذي يتتبع أداء أسهم تعدين البيتكوين إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2024.

تراجع واسع النطاق في أسهم التعدين:

تراجعت سهم شركة “Cipher Mining Inc” والذي يحمل الرمز (CIFR) بأكثر من 17% رغم تسجيل أرباح صافية للربع الرابع بلغت 18 مليون دولار.

وواجه سهم شركة “Bitdeer Technologies Group” انخفاض أكبر بنسبة 29%، متأثر بخسائر سنوية ضخمة بلغت 599.2 مليون دولار.

كما تراجعت أسهم شركة “Marathon Digital” بنسبة 11%، فيما سجلت أسهم شركة “Canaan” و”Iris Energy” انخفاضات بنسبة 17% و13.6% على التوالي.

تأثير مباشر من انخفاض البيتكوين:

امتد التأثير السلبي ليشمل “Riot Platforms”، التي رغم تحقيقها إيرادات قياسية بلغت 377 مليون دولار، شهدت أسهمها انخفاض إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر.

يعكس هذا الاتجاه العلاقة الوثيقة بين أسهم تعدين البيتكوين وسعر العملة الرقمية، حيث تظل هذه الأسهم وسيلة غير مباشرة للمستثمرين للحصول على تعرض منظم للبيتكوين.

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