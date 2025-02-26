استمرار التدفقات الخارجة من صناديق ETF البيتكوين وسعر البيتكوين يقاوم تحت 90 ألف دولار

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للبيتكوين في الولايات المتحدة أكبر تدفق خارجي يومي على الإطلاق بقيمة 938 مليون دولار، تزامنا مع انخفاض سعر البيتكوين إلى أقل من 87,000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف نوفمبر.

وفقا لبيانات “Farside Investors”، شهدت جميع صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات خارجية يوم الثلاثاء 25 فبراير، باستثناء صندوق ARKB التابع لشركة “Ark Invest”، الذي لم يسجل أي تدفقات حتى الآن.

سجل صندوق FBTC التابع لشركة “Fidelity” أعلى تدفقات خارجة، حيث سحب المستثمرون 344.7 مليون دولار، وهو أكبر تدفق خارجي يومي للصندوق منذ إطلاقه.

تبعه صندوق IBIT التابع لشركة “BlackRock” بتدفقات خارجة بلغت 164.4 مليون دولار، ثم BITB التابع لشركة “Bitwise” بخروج 88.3 مليون دولار.

أما صندوق ETF التابع لشركة Franklin Templeton (EZBC) وصندوق Grayscale (GBTC)، فقد شهدا تدفقات خارجية بلغت 66.1 مليون دولار لكل منهما.

وسجلت صناديق أخرى مثل Invesco Galaxy Bitcoin ETF وBRRR التابع لشركة CoinShares Valkyrie وBTCW التابع لشركة WisdomTree تدفقات سلبية تراوحت بين 17.3 مليون و62 مليون دولار.

وكان صندوق VanEck (HODL) الأقل تأثرا، حيث سجل 10 مليون دولار فقط من التدفقات الخارجة.

فبراير: أسوأ شهر لصناديق البيتكوين المتداولة حتى الآن

سيطرت التدفقات الخارجة على معظم أيام فبراير، حيث شهد السوق يومين فقط من التدفقات الإيجابية بين 6 و25 فبراير.

وبلغ إجمالي التدفقات الخارجة لهذا الشهر أكثر من 3 مليار دولار، مما يجعله الأسوأ منذ إطلاق هذه الصناديق في أوائل عام 2025.

هذا التراجع يعكس انخفاض الطلب المؤسساتي على البيتكوين وسط الاضطرابات الاقتصادية الكلية وحالة عدم اليقين في السوق، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم في العملات الرقمية.

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