ثلاث أسباب رئيسية وراء تراجع سعر البيتكوين بأكثر من 13 ألف دولار

شهدت عملة البيتكوين تراجع حاد بنسبة 13٪ منذ 21 فبراير، حيث انخفضت من 99,400 دولار إلى 86,300 دولار.

يعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل رئيسية:

اختراق منصة “Bybit” ورسوم ترامب الجمركية:

تعرضت “Bybit” لاختراق بقيمة 1.49 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض البيتكوين أكثر من 2000 دولار فور انتشار الخبر، ثم استمر الهبوط إلى 94,909 دولار.

لاحقا، تراجعت العملة أكثر بعد إعلان الرئيس “دونالد ترامب” عن إعادة فرض التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك، مما أثار موجة بيع دفعت السعر إلى أقل من 87,000 دولار. مخاوف التضخم في الولايات المتحدة:

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من تباطؤ النمو، مع وصول المؤشر إلى أدنى مستوى في 22 شهر، مما زاد المخاوف بشأن تراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم. التدفقات الخارجة من صناديق ETF:

شهدت صناديق ETF الخاصة بالبيتكوين ستة أيام متتالية من التدفقات الخارجة، مع مغادرة 516 مليون دولار يوم 24 فبراير وحده، مما جعل فبراير أسوأ شهر منذ إطلاق الصناديق في يناير 2024.

أدى اجتماع هذه العوامل إلى كسر البيتكوين لنطاق التجميع الذي استمر 90 يوم، مما يثير مخاوف من استمرار التراجع في الفترة المقبلة.

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