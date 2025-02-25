ارتفاع فرص الموافقة على صندوق تداول ETF كاردانو (ADA) في الولايات المتحدة

قدمت “Grayscale” طلب رسمي لإطلاق صندوق تداول كاردانو (ADA) في بورصة نيويورك بتاريخ 10 فبراير، وتم الاعتراف به من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما يعني بدء عملية المراجعة التنظيمية التي قد تستغرق 240 يوم.

وفقا لـ “Polymarket”، ارتفعت احتمالات الموافقة على الصندوق قبل نهاية 2025 من 52٪ في 24 فبراير إلى 66٪ حاليا.

سيسمح هذا الصندوق للمستثمرين بالتعرض لـ ADA دون الحاجة إلى شرائها من منصات التداول، مما قد يعزز قيمتها على المدى البعيد.

أداء ADA تزامنا مع تراجع السوق:

رغم الأخبار الإيجابية، لا يزال سعر كاردانو ADA تحت الضغط، حيث يتم تداوله عند 0.64 دولار بعد انخفاض 12٪ خلال 24 ساعة، تزامنا مع هبوط البيتكوين إلى أقل من 90,000 دولار وتراجع الايثيريوم إلى أقل من 2400 دولار.

كما تسعى “Grayscale” لتحويل “XRP Trust” إلى صندوق متداول في البورصة (ETF)، وقد أقرت SEC بطلبها مؤخرا، مما ساهم في ارتفاع سعر XRP.

تتنافس “21Shares” و”Bitwise” أيضا على تقديم صناديق مماثلة، وتبلغ فرص الموافقة على XRP ETF قبل نهاية 2025 حاليا 74٪ وفقا لـ “Polymarket”.

اقرأ أيضا:

البيتكوين عند منعطف حرج بعد 90 يوم من التجميع وهبوط السوق

بعد تراجع سعر البيتكوين: تصفية مراكز بأكثر من مليار دولار

