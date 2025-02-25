البيتكوين عند منعطف حرج بعد 90 يوم من التجميع وهبوط السوق

بعد 90 يوم من التداول بين 91,000 و102,000 دولار، تواجه عملة البيتكوين مرحلة حاسمة، وفقا لتحليل “Bitfinex Alpha”.

ومع تزايد الضغوط الاقتصادية الكلية، انخفضت عملة البيتكوين إلى أقل من 87,000 دولار، مما يشير إلى كسر نطاق التجميع للأسفل.

ضعف الزخم المؤسساتي وتأثير اختراق منصة Bybit:

شهدت صناديق ETF تدفقات ضعيفة، حيث انخفضت المشتريات اليومية من 45,000 بيتكوين إلى 1000 فقط الأسبوع الماضي، مع تدفقات خارجة تجاوزت 360 مليون دولار يوم الخميس، مما يشير إلى تراجع الاهتمام المؤسساتي.

تفاقم التراجع بعد اختراق “Bybit” بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب عمليات بيع حادة لعقود S&P 500، مما أدى إلى انخفاض البيتكوين 4.7٪ إلى 95,000 دولار قبل تعافيه المؤقت خلال عطلة الأسبوع.

مع تراجع البيتكوين إلى 87,500 دولار بعد انخفاض 9٪ خلال 24 ساعة، انعكست الخسائر على باقي السوق وعلى باقي العملات الرقمية البديلة.

تزامن هذا الهبوط مع انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1٪ في 21 فبراير، مما يعكس تأثير تقلبات الأسواق التقليدية على سوق العملات المشفرة.

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