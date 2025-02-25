بعد تراجع سعر البيتكوين: تصفية مراكز بأكثر من مليار دولار

واصلت عملة البيتكوين تراجعها خلال 24 ساعة الماضية، منخفضة إلى مستوى 90,000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 13 يناير، لتخسر أكثر من 9000 دولار منذ ذروة يوم الجمعة عند 99,500 دولار.

جاء هذا الهبوط بعد اختراق ضخم استهدف Bybit، حيث تم سحب 1.4 مليار دولار، معظمها من الايثيريوم (ETH)، مما أدى إلى موجة هبوط شملت معظم العملات المشفرة.

تراجعت عملة البيتكوين أولا إلى 95,000 دولار يوم الجمعة، ثم إلى 94,000 دولار يوم الاثنين، قبل أن تنخفض صباح الثلاثاء إلى ما دون 90,000 دولار.

العملات البديلة شهدت خسائر أكبر، مع انخفاضات مزدوجة الرقم للعديد من العملات الرقمية البديلة الكبيرة.

أدى هذا التقلب إلى تصفية مراكز تتجاوز المليار دولار خلال يوم واحد.

حيث جاءت 950 مليون دولار من مراكز طويلة.

مع أكبر عمليات تصفية بلغت 15 مليون دولار على بينانس.

كما تعرض أكثر من 310,000 متداول لخسائر وفقا لبيانات “CoinGlass”.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يهبط إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر والعملات البديلة تتكبد خسائر كبيرة

هل يواصل مشروع MANTRA وعملته الرقمية (OM) ارتفاعه بعد تسجيل قمة تاريخية؟

