سعر البيتكوين يهبط إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر والعملات البديلة تتكبد خسائر كبيرة

شهدت عملة البيتكوين انخفاض حاد خلال الساعات الماضية، حيث تراجعت إلى ما دون 88,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر.

جاء هذا التراجع وسط تصحيح واسع في سوق العملات المشفرة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في أسعار العملات الرقمية البديلة.

انخفاض البيتكوين ومقاومة مستوى 90,000 دولار:

في نهاية الأسبوع الماضي، حاولت البيتكوين التعافي بعد انخفاضها إلى 93,500 دولار يوم الثلاثاء، بل وتمكنت من الاقتراب من حاجز 100,000 دولار.

إلا أن المحاولة باءت بالفشل بعد رفضها عند هذا المستوى، وتبع ذلك تصحيح قوي دفعها نحو الأسوأ.

وبعد عطلة نهاية أسبوع مستقرة عند 96,500 دولار، بدأت البيتكوين في التراجع يوم الاثنين إلى 94,000 دولار، على الرغم من عمليات الشراء الكبيرة من شركة “Strategy”.

وتصاعدت الخسائر يوم الثلاثاء، حيث هبطت العملة إلى أقل من 88,000 دولار على منصة “Bitstamp”، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 15 نوفمبر.

حاليا، تحاول البيتكوين استعادة مستوى 90 ألف دولار لكنها تواجه مقاومة عند هذا المستوى.

وقد أدى هذا الانخفاض إلى خسارة 150 مليار دولار من قيمتها السوقية، حيث تراجعت إلى 1.75 تريليون دولار.

ومع ذلك، ارتفعت هيمنة البيتكوين إلى 58.8٪ وسط تراجع العملات البديلة.

خسائر حادة في سوق العملات الرقمية البديلة:

مع انخفاض البيتكوين، تعرضت العملات البديلة لضغوط قوية، حيث سجلت العديد منها خسائر مكونة من رقمين خلال 24 ساعة الماضية.

حيث تراجع سعر الايثيريوم إلى أقل من 2400 دولار بعد تراجع بنسبة 11%، كما شهدت كل من:

XRP و DOGE و ADA و SOL و LINK و XLM و AVAX و LTC وSUI انخفاضات تفوق نسبة 10% بينما تمكنت عملة بينانس وترون من الحد من خسائرهم والارتداد سريعا.

بسبب هذا التصحيح الحاد، خسرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة أكثر من 300 مليار دولار في يوم واحد، لتتراجع إلى أقل من 3 تريليون دولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولترتد بعد ذلك وتستعيد هذا المستوى النفسي الهام.

يترقب المستثمرون الآن ما إذا كانت البيتكوين ستتمكن من استعادة مستوى 90 ألف دولار والاستقرار فوقه أو ستستمر في الانخفاض، في ظل الضغوط المتزايدة على السوق.

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