هل يواصل مشروع MANTRA وعملته الرقمية (OM) ارتفاعه بعد تسجيل قمة تاريخية؟

في حين تعاني معظم العملات الرقمية البديلة من خسائر كبيرة، تبرز العملة الرقمية MANTRA (OM) كاستثناء، حيث ارتفعت بنسبة 12.5% خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8.90 دولار في 23 فبراير، قبل أن تستقر عند 8.44 دولار.

يعود هذا الارتفاع جزئيا إلى توسع MANTRA في الشرق الأوسط، بعد حصولها على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة تنظيم الأصول الرقمية في دبي.

جذب هذا الأداء انتباه المحللين على منصة X، حيث رأى بعضهم أن العملة سهلة التداول ويوصون بالاحتفاظ بها.

كما توقع “علي مارتينيز” إمكانية وصول OM إلى 10 دولار بعد خروجها من نموذج فني صعودي، رغم تحذيره سابقا من تراجع محتمل.

هل هناك تصحيح قادم؟

رغم الأداء القوي، يجب مراعاة الوضع العام للسوق، حيث يمكن لأي تراجع إضافي أن يؤثر على سعر العملة الرقمية OM.

كما أن مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يقيس زخم السعر، يشير إلى اقتراب OM من منطقة ذروة الشراء عند 65، ما قد يجعلها عرضة لتصحيح قريب.

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