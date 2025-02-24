منصة “eXch” تنفي تهمة غسل الأموال المتعلقة باختراق “Bybit” لصالح “Lazarus”

نفت منصة “eXch” التهم الموجهة لها والمتعلقة بغسل الأموال الناتجة عن اختراق منصة “Bybit” لصالح مجموعة “Lazarus” الكورية الشمالية، وذلك ردا على تقارير تشير إلى معالجتها أكثر من 30 مليون دولار من الأموال المسروقة.

في بيان بتاريخ 23 فبراير على “Bitcointalk”، أكدت “eXch” أنها لم تشارك في أي عمليات غسيل أموال.

جاء ذلك بعد أن زعم المحلل “ZachXBT” أن المنصة عالجت 35 مليون دولار من الأموال المسروقة، وحولت 34 ETH بالخطأ إلى محفظة ساخنة أخرى.

كما أفاد محللو “SlowMist” أن “eXch” تلقت ايثيريوم من محافظ مرتبطة بالاختراق، مع تحويل كميات كبيرة إلى عملات أخرى.

رفضت منصة “eXch” هذه الادعاءات، مؤكدة أن جزء صغير فقط من الأموال دخل منصتها، واصفة الأمر بأنه حالة معزولة.

كما انتقدت تصريحات “ZachXBT”، داعية إلى الاعتماد على مصادر موثوقة بدلا من الباحثين المستقلين.

“CZ” يقترح إيقاف عمليات السحب بعد الاختراق:

يُعد اختراق “Bybit” الأكبر في تاريخ العملات المشفرة، إذ تمت سرقة أكثر من 1.4 مليار دولار بعد اختراق محفظة الايثيريوم الباردة متعددة التواقيع.

اقترح مؤسس بينانس والمدعو (CZ)، إيقاف عمليات السحب مؤقتا كإجراء أمني، مؤكدا استعداده لتقديم المساعدة.

استشهد “CZ” بتجربة بينانس عام 2019، حيث أدى إيقاف السحب المؤقت بعد اختراق 40 مليون دولار إلى استقرار الأوضاع عند استئناف العمليات.

رغم المخاوف من أن هذا الإجراء قد يسبب ذعرا، أعرب “CZ” عن ثقته في قدرة “Ben Zhou”، الرئيس التنفيذي لـ “Bybit”، على إدارة الأزمة، مشيدا بشفافيته مقارنة بقيادات منصات أخرى مثل “WazirX” و”FTX”.

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