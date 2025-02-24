بعد الاختراق الكبير: منصة بينانس تحوّل 52 مليون XRP إلى ByBit

لا يزال تركيز مجتمع الكريبتو منصب على اختراق “ByBit”، الذي أسفر عن خسائر تقدر بـ 1.5 مليار دولار، في واحدة من أكبر السرقات بتاريخ العملات الرقمية.

وفقا لتقرير “Whale Alert”، تم تحويل 52 مليون XRP (بقيمة 128.78 مليون دولار) إلى ByBit من محفظة بعنوان “rGdKQ”، والتي تم تنشيطها في سبتمبر بواسطة بينانس.

المثير للاهتمام أن هذه المحفظة كانت ممتلئة بتحويلات من ByBit قبل إرسال XRP إليها، ما يشير إلى احتمال وجود تفاعل بين المنصتين.

رغم أن التحويلات إلى منصات التداول تُفسر غالبا كمؤشر على نية البيع، فإن هذا الانتقال قد يكون جزء من عمليات داخلية بين بينانس وByBit، خصوصا بعد دعم بينانس لـ ByBit عقب الاختراق.

ومع ذلك، ستخضع هذه التحركات لتدقيق مكثف من المستثمرين، وسط أجواء من الشك والمخاوف المتزايدة.

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