العملات الرقمية البديلة تنزف مع تراجع البيتكوين دون 96 ألف دولار

واصلت عملة البيتكوين أداءها المخيب للآمال، متراجعة إلى أقل من مستوى 96 ألف دولار بعد استقرارها فوق هذا المستوى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تراجع البيتكوين وتأثيره:

انخفضت عملة البيتكوين إلى مستوى 93,500 دولار مطلع الأسبوع قبل أن تعوض بعض خسائرها وتصل إلى 99,500 دولار بعد تصريحات إيجابية من الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس.

اختراق “Bybit” بقيمة 1.4 مليار دولار أدى إلى انخفاض سريع تجاوز 4000 دولار، ليهبط السعر مجددا إلى 95,000 دولار، قبل أن يتراجع السعر لاحقا إلى أقل من 96,000 دولار مع بداية الأسبوع الجديد.

تعرضت العملات البديلة لضغوط بيع مكثفة، حيث فقد سعر عملة الايثيريوم ما نسبته 4% ليهبط السعر إلى ما دون 2,700 دولار، فيما سجلت XRP تراجعا مماثل إلى أقل من 2.5 دولار.

كانت الخسائر الأشد في SOL وDOGE وADA وLINK وAVAX وSHIB وPEPE، مع انخفاضات تصل إلى 8%، بينما خسرت HYPE أكثر من 11.5% لتصل إلى 21.5 دولار.

تسبب هذه الانخفاض في تراجع القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 60 مليار دولار، لتستقر عند 3.265 تريليون دولار.

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