انخفاض القيمة المقفلة TVL لسولانا بنسبة 30%: هل يمكن للشبكة التعافي بعد أزمة عملة الميم “ليبرا”؟

شهدت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لسولانا انخفاض كبير، حيث تراجعت إلى 9.90 مليار دولار بسبب تداعيات انهيار عملة الميم ليبرا (LIBRA) القائمة على بلوكشين سولانا.

ورغم تعافي القيمة المقفلة لسولانا لاحقا إلى 10.3 مليار دولار، إلا أن هذا لا يزال يمثل تراجع بنسبة 30% منذ منتصف يناير، ما يثير تساؤلات حول استقرار نظام التمويل اللامركزي في سولانا.

تراجع حاد في القيمة المقفلة TVL وتأثيره على سعر SOL:

انخفضت TVL الخاصة بسولانا إلى أقل من 10 مليار دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024، مما يعكس انخفاض السيولة في بروتوكولات التمويل اللامركزي DeFi الخاص بالشبكة.

تاريخيا، تزامنت هذه الانخفاضات مع عمليات بيع مكثفة لـ SOL، نتيجة فقدان المستثمرين الثقة بالنظام البيئي لسولانا.

في أواخر يناير 2025، أدى انهيار عملة الميم “ليبرا” إلى تراجع كبير في القيمة المقفلة، مما زاد من هشاشة سولانا في الحفاظ على القيمة المقفلة.

هل يمكن لسولانا استعادة الثقة؟

رغم الارتفاع الطفيف في قيمة TVL، إلا أن المخاوف الأمنية لا تزال قائمة.

تسبب سحب البساط من عملة “ليبرا” في موجة من تصفيات السيولة، مما أدى إلى زعزعة ثقة المستثمرين في مشاريع DeFi المبنية على سولانا.

إذا فشلت الشبكة في تحسين الأمن والحوكمة، فقد يكون التعافي الحالي مؤقتا، مما يزيد من خطر هروب المزيد من رؤوس الأموال.

حاليا يتم تداول العملة الرقمية سولانا بقيمة 170 دولار بانخفاض بنسبة 1.4% خلال 24 ساعة الماضية.

هذا ومنذ بلوغ سعر العملة ذروته عند 260 دولار في وقت سابق من العام، استمر سعر العملة في التراجع، مع سيطرة ضغوط البيع، ومؤشر القوة النسبية RSI ولحد الساعة مازال في منطقة البيع المكثف.

إذا فشلت سولانا في استعادة ثقة المستثمرين في DeFi، فقد تكافح لاستعادة مستوى 200 دولار في الأمد القريب، مما يجعلها عرضة لمزيد من التقلبات.

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