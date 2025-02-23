هل أوقفت السلفادور شراء البيتكوين اليومي بسبب اتفاقية صندوق النقد الدولي؟

توقفت السلفادور عن شراء البيتكوين يوميا.

أظهرت بيانات “Arkham Intelligence” أن آخر عملية شراء تمت في 17 فبراير 2025.

يأتي ذلك بعد اتفاق الدولة على قرض بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي يتطلب تعديلات في سياساتها المتعلقة بالبيتكوين.

تحتفظ السلفادور حاليا بأكثر من 6000 بيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 586 مليون دولار.

وكان الرئيس “نجيب بوكيلي” قد بدأ سياسة شراء بيتكوين واحد يوميا منذ نوفمبر 2022.

في مارس 2024، نقل “بوكيلي” 5600 بيتكوين (حينها أكثر من 400 مليون دولار) إلى محفظة باردة، معلنا عن أول حصالة بيتكوين في السلفادور.

جاءت هذه الخطوة بعد أن كان يعلن عن المشتريات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط.

بموجب اتفاقية القرض، وافقت السلفادور على تقليص مبادراتها الخاصة بالبيتكوين، بما في ذلك جعل قبول البيتكوين طوعيا للقطاع الخاص بدلا من أن يكون إجباريا.

في يناير 2025، أقر المجلس التشريعي تعديلات على قانون البيتكوين ليتماشى مع هذه الشروط.

ورغم التوقف عن الشراء اليومي، أجرت السلفادور عمليات شراء كبيرة مؤخرا، منها:

في ديسمبر 2024: أضافت مليون دولار من البيتكوين إلى احتياطياتها.

في 4 فبراير 2025: اشترت 11 بيتكوين بقيمة أكثر من مليون دولار في يوم واحد.

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