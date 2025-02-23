انخفاض تقلبات البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد: ماهي التوقعات؟

تصدّرت عملة البيتكوين العناوين اليوم بعد أن تراجعت تقلباتها المحققة لمدة أسبوع إلى نسبة 23.42٪، مقتربة من أدنى مستوياتها التاريخية.

على مدى السنوات الأربع الماضية، لم يتم اختراق هذا المستوى إلا في حالات نادرة، أبرزها في أكتوبر 2024 (22.88٪) ونوفمبر 2023 (21.35٪).

لطالما سبقت مثل هذه الفترات من التقلبات المنخفضة تحركات كبيرة في السوق، مما يجعل هذا المؤشر عامل رئيسي يجب مراقبته عن كثب.

انخفاض تقلبات البيتكوين: هل هو مقدمة لتحركات قوية؟

يُظهر مخطط التقلبات المحققة أن تقلبات البيتكوين كانت في اتجاه هبوطي ثابت منذ أواخر عام 2024، حيث وصلت حاليا إلى حوالي 23٪.

تاريخيا، تؤدي فترات الانخفاض الحاد في التقلبات إلى تحركات سعرية كبيرة، وغالبا ما تمهد الطريق لاختراقات قوية.

حيث عادة ما تؤدي فترات انخفاض التقلبات إلى تراكم الضغط في السوق، مما يمهد الطريق لتحركات قوية في أي من الاتجاهين.

وقد أدت سيناريوهات مماثلة في الماضي إلى ارتفاعات سعرية حادة، خاصة عندما تتداول البيتكوين بالقرب من مستويات فنية رئيسية.

في وقت النشر، كان سعر البيتكوين عند 96,256 دولار، محقق مكاسب طفيفة من مستوياته السابقة.

أظهر مخطط الأسعار لـ 12 ساعة أن البيتكوين تكافح للحفاظ على مستوى أعلى من متوسطها المتحرك لمدة 50 يوم (98,186 دولار)، لكنها لا تزال فوق متوسطها المتحرك لـ 200 يوم.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت نطاقات “Bollinger” في التقلص، مما يعزز احتمال حدوث تحرك سعري وشيك.

وكان مؤشر “Choppiness” عند 48.53، مما يشير إلى أن السوق لم تدخل بعد في مرحلة اتجاه قوي، لكنها تقترب من نهاية فترة التجميع.

ما هو التوقع التالي لسعر البيتكوين؟

مع اقتراب التقلبات المحققة من أدنى مستوياتها التاريخية، يبدو السوق مهيأ لتحرك حاسم.

في حال صمود البيتكوين فوق مستوى الدعم بين 96,000 – 97,000 دولار، فإن اختراق مستوى 98,500 دولار قد يؤدي إلى زخم صعودي قوي.

أما إذا فشلت في الحفاظ على مستوياتها الحالية، فقد تعيد اختبار مستوى الدعم عند 94,000 دولار قبل أي انتعاش محتمل.

يجب على المستثمرين مراقبة إشارات توسع التقلبات عن كثب، خاصة عبر اتساع نطاق “Bollinger” وزيادة أحجام التداول، حيث سيساعد ذلك في تأكيد الاتجاه التالي للحركة الكبيرة المتوقعة.

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