كوستاريكا تدخل عالم البيتكوين عبر إطلاق صندوق ETF بيتكوين جديد

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أعلن “بنكو ناسيونال”، أكبر بنك تجاري في كوستاريكا، عن إطلاق صندوق تداول (ETF) لعملة البيتكوين عبر ذراعه الاستثمارية “BN Fondos”، في خطوة تعد الأولى من نوعها داخل النظام المصرفي التقليدي في البلاد.
يدير البنك أصول تفوق 7 مليار دولار ويخدم أكثر من 2.1 مليون عميل، وسيتيح الصندوق للمستثمرين الكوستاريكيين فرصة التعرض لعملة البيتكوين إلى جانب صندوق آخر مرتبط بمؤشر S&P 500، بحد أدنى للاستثمار يبلغ 100 دولار.
ورغم غياب لوائح واضحة للعملات المشفرة في البلاد، إلا أن هيكلة الصندوق تتماشى مع القوانين الحالية، ما يسمح بتقديمه بطريقة متوافقة.
كانت كوستاريكا قد شهدت محاولات لتنظيم سوق الأصول الرقمية عبر مشروع قانون في عام 2022، لكنه تعثر في المسار التشريعي، مما أبقى سياسات الكريبتو غير واضحة.
ومع ذلك، يمثل إطلاق صندوق البيتكوين المتداول تقدم نحو قبول المؤسسات المالية للأصول الرقمية، وقد يكون خطوة أولى نحو تبني أوسع للعملات المشفرة في البلاد.
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