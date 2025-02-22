انخفاض نشاط شبكة البيتكوين قد يدفع السعر إلى 86 ألف دولار

كشف تقرير “CryptoQuant” عن تراجع نشاط شبكة البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ عام، مع انخفاض عدد العناوين النشطة، المعاملات، وحجم الكتل بنسبة 17٪ عن الذروة المسجلة في نوفمبر 2024.

بلغ مؤشر النشاط 3658، متراجعا عن متوسطه المتحرك السنوي، في إشارة إلى اتجاه هبوطي مشابه لما حدث بعد حظر الصين لتعدين البيتكوين في 2021.

يواجه الطلب على البيتكوين ضُعف واضح، مع انخفاض مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) من 18,000 بيتكوين يوميا في نوفمبر إلى أقل من 1000 بيتكوين حاليا، مما لا يدعم ارتفاع الأسعار.

كما تباطأ تدفق السيولة من العملات المستقرة، حيث تراجع توسع القيمة السوقية لـ USDT بنسبة 92٪ منذ ديسمبر الماضي.

إذا لم يتحسن نمو الطلب وظروف السيولة، قد يتراجع سعر البيتكوين إلى 86 ألف دولار، وهو أدنى نطاق تداول متوقع.

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