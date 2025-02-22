بعد اختراق منصة "Bybit": مقترح بإجراء عملية إرجاع المعاملات

تعرضت “Bybit” لاختراق هائل أدى إلى سرقة 1.5 مليار دولار، معظمها من الايثيريوم، مما أثار دعوات لإجراء عملية إرجاع المعاملات على شبكة الايثيريوم لاستعادة الأموال.

اقترح “آرثر هايز”، الرئيس التنفيذي السابق لـ “BitMEX”، إعادة النظر في الفكرة بعد أن تم تنفيذ إرجاع معاملات بشكل مماثل في 2016 عقب اختراق DAO.

ووافقه الرأي “سامسون مو”، الرئيس التنفيذي لشركة “JAN3″، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تمنع استخدام الأموال المسروقة في تمويل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

لكن التراجع عن المعاملات يُعد عملية معقدة ومثيرة للجدل، إذ سيؤدي إلى إلغاء جميع الحركات الأخرى التي تمت على الشبكة، مما يهدد ثبات البلوكشين.

وقد أعرب مجتمع الايثيريوم عن مخاوفه بشأن تطبيق هذه الفكرة اليوم نظرا لتعقيد الشبكة مقارنة بعام 2016.

حتى الآن، لم يصدر “فيتاليك بوتيرين” أو أي مسؤول بارز في الايثيريوم تعليق رسمي حول المقترح.

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