هيئة SEC تغلق تحقيقها حول منصة “OpenSea” دون توجيه أي اتهامات

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أنهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقيقها حول منصة الرموز الغير قابلة للاستبدال “OpenSea” دون توجيه أي اتهامات تتعلق بتصنيف NFT كأوراق مالية، وفقا لتقرير بلومبرغ.
اعتبر “ديفين فينزر”، الرئيس التنفيذي لـ “OpenSea”، أن هذا القرار انتصار لمجتمع NFT والويب 3، مشيرا إلى أن تصنيف NFT كأوراق مالية كان سيمثل إساءة تفسير للقوانين ويعيق الابتكار.
جاء القرار بعد تلقي شركة “OpenSea” إشعار “Wells” في أغسطس الماضي، وهو تحذير رسمي من هيئة SEC يوضح أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية.
ورغم استعداد “OpenSea” بتخصيص 5 مليون دولار لدعم الفنانين والمطورين في مواجهة تحديات قانونية، لم تتخذ الهيئة أي إجراءات تنفيذية.
وفي سياق مماثل، أسقطت هيئة SEC دعواها القضائية ضد شركة “كوين بيس” بعد موافقة موظفيها مبدئيا على الرفض، في انتظار المصادقة النهائية من المفوضين، مما قد يؤثر على قضايا مماثلة ضد شركات العملات المشفرة الأخرى.
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