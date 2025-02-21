هيئة SEC الأمريكية تقترب من إسقاط قضيتها ضد شركة كوين بيس

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مبدئيا على رفض دعواها القضائية ضد شركة كوين بيس، بانتظار موافقة مفوضيها.

في حال المصادقة على القرار، سيتم إغلاق القضية نهائيا، مما قد يؤثر على القضايا المماثلة ضد شركات العملات المشفرة الأخرى.

رفعت الهيئة دعوى ضد كوين بيس في يونيو 2023، متهمة إياها بتشغيل بورصة أوراق مالية غير مسجلة وتسهيل تداول أصول اعتبرتها أوراقا مالية.

لكن الشركة رفضت المزاعم، مطالبة بتوجيهات تنظيمية أكثر وضوحا.

يأتي التطور الجديد بعد طلب الهيئة تمديدا في قضيتها ضد كوين بيس وسط تغييرات تنظيمية أوسع، بما في ذلك نقل وحدة الكريبتو إلى إشراف أوسع على التقنيات الناشئة.

في بيان له، رحب “بول جريوال”، كبير مسؤولي الشؤون القانونية في كوين بيس، بالقرار المحتمل، مؤكدا أنه تصحيح لخطأ دون الحاجة إلى تسوية أو المضي قدما في أروقة المحاكم.

اقرأ أيضا:

إطلاق شبكة Pi الرئيسية: انطلاقة قوية أم مجرد فقاعة؟

متى موسم العملات الرقمية البديلة؟

