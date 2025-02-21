إطلاق شبكة Pi الرئيسية: انطلاقة قوية أم مجرد فقاعة؟

بعد سنوات من الانتظار، انتقلت “Pi Network” إلى شبكتها الرئيسية المفتوحة، مما سمح بتداول العملة الرقمية Pi خارجيا وإدراجها في منصات تداول مثل OKX وBitget، فيما تدرس بينانس إدراجها عبر تصويت مجتمعي.

رغم هذا الزخم، لا تزال الشكوك قائمة حول شفافية المشروع واستدامته.

شهدت العملة انطلاقة متقلبة، إذ ارتفعت من 1.70 دولار إلى 2.00 دولار قبل أن تهبط 50%، لتستقر حاليا عند 0.65 دولار.

ورغم التقييم المبدئي الضخم البالغ 195 مليار دولار، إلا أن السيولة الضعيفة تثير تساؤلات حول الطلب الحقيقي على العملة.

تتميز Pi Network بنهجها وخططها في التعدين عبر تطبيق الهاتف، حيث تجاوز عدد المستخدمين 60 مليون وممكن أن الأرقام غير صحيحة، كما أن المنتقدين يشككون في جدوى هذا النموذج، معتبرين أنه يفتقر إلى الابتكار الحقيقي في البلوكشين، بالإضافة إلى سيطرة فريق المشروع على العقد الرئيسية للشبكة.

مع بدء التداول الحر، يبقى الاختبار الحقيقي في كيفية تفاعل السوق مع العملة خارج بيئتها المغلقة.

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