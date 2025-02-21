متى موسم العملات الرقمية البديلة؟

يتباين رأي المحللين بشأن مستقبل العملات الرقمية البديلة، فبينما يرى البعض أن السوق يشهد موسم انتقائي يؤكد آخرون أن الارتفاع الحقيقي قد يتأخر حتى النصف الثاني من 2025.

أشار “كي يونج جو”، الرئيس التنفيذي لـ “CryptoQuant”، إلى أن التدفقات نحو العملات الرقمية البديلة تأتي من حاملي العملات المستقرة وليس من البيتكوين، ما ينشىء نمط غير تقليدي.

كما أن البيتكوين لم تعد العملة المرجعية لتداول العملات البديلة، مما يعكس تحولا في هيكل السوق.

على الجانب الآخر، يعتقد المحلل “Xremlin” أن موسم العملات الرقمية البديلة سيتأخر بسبب تأثير صناديق الاستثمار المتداولة، التي تحتجز سيولة البيتكوين بدل من تحويلها إلى أصول بديلة.

كما أن الزيادة الهائلة في عدد العملات المشفرة، مقارنة بعام 2021، تؤدي إلى تشتت الطلب.

ورغم ذلك، تبقى التوقعات إيجابية، حيث قد تستفيد قطاعات مثل عملات أصول العالم الحقيقي (RWA) ومشاريع الذكاء الاصطناعي من البيئة التنظيمية المواتية والسيولة المتزايدة.

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