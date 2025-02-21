الرئيس التنفيذي لـ "Bybit" يهاجم "Pi Network" بعد انهيارها بنسبة 60%

انتقد “بن تشو”، الرئيس التنفيذي لـ “Bybit” مشروع “Pi Network” بشدة، واصفا إياها بالاحتيال ومؤكدا أن منصته لن تدرجها.

جاء ذلك بعد انهيار عملة Pi بنسبة 60% عقب إطلاق الشبكة الرئيسية.

في منشور على X، استشهد “تشو” بتحذير سابق من الشرطة الصينية حول استهداف “Pi Network” للأفراد المسنين وسرقة بياناتهم، مما أدى إلى خسائر مالية.

بينما رفض القائمون على المشروع مزاعم “Bybit”، داعيين القائمين على منصة التداول إلى الشفافية بدلا من الهجمات الصبيانية.

على الرغم من إدراج Pi في منصات تداول مثل Bitget وOKX وMEXC، وهجومها مجتمعها على بينانس، إلا أن قيمة العملة هبطت إلى 0.67 دولار وسط مخاوف حول شرعية المشروع.

من جهتنا أيضا في بيتكوين العرب لم نكتب عن المشروع في السابق بالرغم من متابعة المشروع ومراحل تطويره، حيث بدأ المشروع بدون أي تطبيق حقيقي على أرض الواقع بل مجرد وعود، وبعد مرور أكثر من 4 سنوات تم اطلاق شبكته الرئيسية، ما جعلنا نتجنبه ونتجنب النشر حوله لسلامة متابعينا، حيث نرى في المشروع عدم الجدية وأنه احتمال كبير يكون مشروع احتيالي.

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