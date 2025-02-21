عملة لايتكوين (LTC) تقفز بنسبة 46% وسط تفاؤل حول صناديق ETF

سجلت عملة اللايتكوين (LTC)، المصنفة 18 عالميا من حيث القيمة السوقية (حسب منصة GC)، ارتفاع بنسبة 46% خلال أسبوعين، مدعومة بتزايد الاهتمام المؤسساتي.

وبلغت أحجام المعاملات اليومية على الشبكة 9.6 مليار دولار، بزيادة 242% عن الأشهر الستة الماضية، وفقا لبيانات “Santiment”.

الضجة حول صناديق التداول المتداولة (ETF) لعبت دور رئيسي في هذا الصعود.

محللون من “بلومبرغ” رجحوا احتمال 90% لموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على ETF لايتكوين، متفوقة بذلك على عملات مثل الدوجكوين (DOGE) والريبل (XRP).

كما تقدمت “Canary Capital” بطلب لإطلاق صندوق تداول مدعوم بـ LTC، ما قد يعزز الاستثمار المؤسساتي فيها.

توقعات السوق تشير إلى إمكانية وصول السعر إلى 140-170 دولار إذا استمر الزخم.

حاليا، تتداول لايتكوين عند 135 دولار، بزيادة 4% خلال 24 ساعة وأكثر من 94% خلال العام الماضي، متفوقة على الأداء العام لسوق العملات المشفرة.

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