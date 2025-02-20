مؤسس بينانس مصرحا: لا مفر من البيتكوين!

أشاد “تشانغ بينج تشاو” (CZ)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، بقرار ولاية مونتانا والمتمثل في دفع مشروع قانون لإنشاء احتياطي بيتكوين محلي إلى مرحلة التصويت، مما يجعلها الولاية الأمريكية الرابعة بعد يوتا وأوكلاهوما وأريزونا.

وأكد أن المستثمرين يمكنهم شراء البيتكوين الآن أو الانتظار حتى تشتريه الحكومة الأمريكية، لكنه يرى أنه “لا يوجد خيار آخر”.

شبه “CZ” البيتكوين بالإنترنت والمال، معتبرا أن استخدامه سيكون أمرا حتميا في المستقبل.

في سياق آخر، تبرع “CZ” بـ 150 BNB (حوالي 100,000 دولار) لمساعدة ضحايا مخطط الضخ والتفريغ لعملة الميم ليبرا، ساهم التبرع في زيادة المساعدات، حيث أضاف أحد الطلاب الجامعيين 50,000 دولار من أمواله الخاصة لمساعدة الضحايا.

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