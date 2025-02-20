قانون جديد يمنح شركات العملات المشفرة التشيكية حق الوصول إلى الخدمات المصرفية

أصدرت جمهورية التشيك قانون جديد للعملات المشفرة يتماشى مع لوائح MiCA التابعة للاتحاد الأوروبي، مبسطا القواعد الضريبية ومتيحا لشركات الكريبتو الوصول إلى الحسابات المصرفية بشرط الحصول على التراخيص المطلوبة.

يهدف التشريع إلى تعزيز الشفافية وجذب المزيد من شركات البلوكشين إلى البلاد، بينما أبدى البنك الوطني التشيكي اهتمام بإضافة البيتكوين إلى احتياطيه.

تعكس هذه الخطوة اهتمام مؤسساتي متزايد بالأصول الرقمية، ما قد يجعل التشيك مركز أوروبي رئيسي للابتكار في البلوكشين وتكون الدولة سباقة في اعتماد البيتكوين كاحتياطي بنكي.

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