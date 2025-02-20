شركة “Metaplanet” تمتلك الآن 0.01% من إجمالي عرض البيتكوين

حققت الشركة اليابانية “Metaplanet Inc” إنجاز بارز، حيث أصبحت تمتلك 0.01% من الحد الأقصى لعرض البيتكوين البالغ 21 مليون، ما يضعها بين أكبر 15 شركة حاملة للبيتكوين عالميا.

استحوذت الشركة مؤخرا على 68.59 بيتكوين مقابل 6.6 مليون دولار بمتوسط 96335 دولار لكل بيتكوين، لترتفع حيازاتها إلى 2100 بيتكوين بقيمة 204 مليون دولار.

تتبع شركة “Metaplanet” نهج “مايكل سايلور”، مؤسس “MicroStrategy”، في توسيع احتياطي البيتكوين، وتهدف للوصول إلى 10000 بيتكوين بحلول 2025 و21000 بحلول 2026.

تعتمد الشركة على البيتكوين كتحوط ضد التحديات الاقتصادية في اليابان، مثل الديون الوطنية المرتفعة وانخفاض قيمة العملة.

تمول الشركة عمليات الشراء من خلال سندات إضراب متحركة بقيمة 745 مليون دولار، فيما جمعت الشركة مؤخرا 25.9 مليون دولار عبر سندات غير مضمونة.

ارتفع سهم “Metaplanet” بنسبة 2.78% ليصل إلى 41.90 دولار بعد الإعلان، في ظل تزايد تبني الشركات للبيتكوين، مثل:

“Rumble Inc” و”KULR Technology” و”Gumi Inc”.

لا تزال “MicroStrategy” تتصدر قائمة حاملي البيتكوين بأكثر من 478740 بيتكوين بقيمة 46 مليار دولار، بينما أشاد “سايلور” بإنجاز “Metaplanet”.

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