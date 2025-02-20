مؤسس شركة “Barstool” يطلق عملة ميم ويتخلى عنها في ظرف ساعة واحدة: التفاصيل

أطلق “ديف بورتنوي” مؤسس شركة “Barstool Sports” عملة ميم جديدة تسمى “GREED”، لكنه قام ببيع كامل ما يملكه من العملة بعد ساعة واحدة فقط، مما أدى إلى انهيار قيمة العملة بنسبة 90%.

في منشور بتاريخ 19 فبراير على منصة X، انتقد “بورتنوي” سوق عملات الميم، واصفا إياه بأنه قائم بالكامل على الجشع.

ثم أطلق عملة “GREED” كتجربة اجتماعية تعكس الطبيعة الحقيقية للقطاع.

وفقا لشركة تحليل البلوكشين “Lookonchain”، قام “بورتنوي” بشراء 357.92 مليون عملة، أي 35.79% من إجمالي العرض، مما دفع القيمة السوقية للعملة إلى 30 مليون دولار بسرعة.

رغم تأكيده في البداية أنه لن يبيع، تخلى “بورتنوي” عن كامل ممتلكاته في معاملة واحدة بعد ساعة فقط، مما تسبب في انهيار العملة بنسبة 99% إلى أقل من 3 مليون دولار، محققا ربحا قدره 258,000 دولار.

بعد ذلك، أطلق عملة جديدة باسم “GREED2″، ويمتلك حاليا 26.8% من إجمالي العرض.

عاد “بورتنوي” لاحقا إلى X ليؤكد أنه لم يَعِد أبدا بعدم بيع أي عملة باستثناء “JAILSTOOL”، وهي عملة ميم أخرى قائمة على شبكة سولانا.

هذا وكان قد اشترى 57.16 مليون عملة “JAILSTOOL” في 9 فبراير، ثم باعها بالكامل مقابل 586 SOL، لكنه عاد واشترى المزيد، حيث أنفق 1000 SOL للحصول على 23 مليون عملة.

شهدت “JAILSTOOL” ارتفاع كبير، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 100 مليون دولار وبلغت ذروتها عند 218 مليون دولار قبل أن تتراجع إلى 0.0158 دولار، بانخفاض 19.1% خلال 24 ساعة و77.3% خلال الأسبوع.

خطورة عملات الميم:

يأتي إطلاق “GREED” وسط ضجة كبيرة حول عملات الميم، خاصة بعد الجدل المحيط بعملة “LIBRA”، التي شهدت ارتفاع سريع في قيمتها السوقية إلى 4.4 مليار دولار قبل انهيارها بشكل كامل.

تم اتهام المشروع بالتلاعب بالسوق، حيث سحب البعض أكثر من 100 مليون دولار.

انتقد مؤسس “Pump.fun” عملة “LIBRA”، مشيرا إلى أن عملات الميم يجب أن تكون لامركزية وخالية من سيطرة المطورين أو صناع السوق.

وفي تطور آخر، استقال “بن تشاو”، المؤسس المشارك لـ “Meteora”، وسط مزاعم بسوء السلوك المالي المرتبط بها.

لذا فإن عملات الميم خطيرة جدا ويجب الحذر منها نظرا لتقلبها وكثرة المحتالين الجشعين حولها الذين يتخلون عن المشروع فور تحقيق مآربهم تاركين آلاف المستثمرين معلقين بأموالهم.

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