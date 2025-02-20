تبني غير مسبوق لعملة البيتكوين: أكثر من 1500 مؤسسة مالية لديها تعرض للبيتكوين

بلغ عدد المؤسسات المالية التي تمتلك تعرض طويل الأجل للبيتكوين 1573 مؤسسة بنهاية 2024، وفقا للمحلل “سام كالاهان”، الذي استند إلى ملفات 13F الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC).

شملت هذه المؤسسات البنوك، وصناديق التحوط، ومستشاري الاستثمار، والمكاتب العائلية، والهبات، والمعاشات التقاعدية، وصناديق الثروة السيادية.

أوضح “كالاهان” أن هذه الملفات لا تعكس سوى المراكز الطويلة، مستبعد أصول رئيسية مثل السندات، والعقارات، والسلع، ورأس المال الاستثماري، والعقود الآجلة، والنقد، مما يعطي صورة غير مكتملة عن إجمالي تعرض الشركات للبيتكوين.

وعلى الرغم من تزايد التوجه المؤسسي، بلغ متوسط التعرض للبيتكوين 0.13% فقط عبر المؤسسات، ما يشير إلى أن التبني لا يزال في مراحله المبكرة.

ومن أبرز الشركات ذات المخصصات الكبيرة المعرضة للبيتكوين، نجد كل من:

Horizon Kinetics بتعرض 1.3 مليار دولار (16%)

بتعرض 1.3 مليار دولار (16%) Bracebridge Capital بتعرض 334 مليون دولار (24%)

بتعرض 334 مليون دولار (24%) Tudor Investment Corp بتعرض 436 مليون دولار (1.6%)

بتعرض 436 مليون دولار (1.6%) Brevan Howard بتعرض 1.4 مليار دولار (8.7%)

تمتلك شركات مثل “Millennium”، و”Jane Street”، و”Citadel” صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، لكن استخدامها يقتصر على التحكيم وليس الاستثمار طويل الأجل.

كذلك، تحمل بنوك مثل “JPMorgan” و”Goldman Sachs” حيازات صغيرة من صناديق البيتكوين المتداولة، لكنها موجهة لأغراض صناعة السوق فقط، بسبب القيود التنظيمية.

في 19 فبراير، لاحظ مؤسس شركة “Alphractal” والرئيس التنفيذي “جواو ويدسون” أن ملفات SEC التي تذكر البيتكوين والإيثريوم وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأشار إلى أن البيئة التنظيمية الأمريكية، مع عودة “دونالد ترامب”، قد تؤدي إلى تسريع تبني العملات المشفرة، في حين أن التعرض للبيتكوين من المستثمرين الأفراد لا يزال ضعيف.

رغم النمو في تبني البيتكوين من قبل المؤسسات، فإن 19% فقط من إجمالي 8190 ملف إيداعي في الربع الأخير تضمن تعرض للبيتكوين.

واختتم كالاهان قائلا:

المستثمرون المؤسسات لا يزالون في مرحلة الاختبار، ولكن مع توسع المخصصات، قد تدفع التدفقات الواردة البيتكوين إلى آفاق جديدة، وتغير قاعدة المستثمرين إلى الأبد.

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