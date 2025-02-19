شركة "MANTRA" تحصل على ترخيص VARA في دبي للعمل كمزود خدمة أصول افتراضية

حصلت “MANTRA” على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، ما يمكنها من تقديم خدمات التداول والإدارة والاستثمار في الأصول الرقمية.

وصف الرئيس التنفيذي “جون باتريك مولين” هذا الترخيص بأنه خطوة رئيسية نحو التوسع العالمي، مشيدا بدور دبي والإمارات كمركز عالمي متقدم لتنظيم الكريبتو والويب 3.

تخطط “MANTRA” لإطلاق منتجات DeFi جديدة متوافقة مع اللوائح المحلية والدولية، لتعزيز الحماية للمستخدمين وجذب المستثمرين المؤسسات.

ارتفاع سعر OM:

حققت العملة الرقمية OM وهي العملة الأصلية لمشروع “MANTRA”، ارتفاع بنسبة 3000٪ سنويا، مسجلة أعلى مستوى لها عند 7.90 دولار.

بينما يرى بعض المحللين إمكانية تجاوز العملة لمستوى 8 دولار، في الوقت الذي يحذر آخرون من احتمال التصحيح بناء على إشارات بيعية في الرسم البياني.

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