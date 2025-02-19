مزاعم حول دفع أموال لشقيقة الرئيس الأرجنتيني من قبل أحد المشاركين في إنشاء عملة الميم "Libra"

الجدل متواصل حول العملة الرقمية ذات طابع الميم “Libra” التي روج لها الرئيس الأرجنتيني ثم تراجع عن ذلك، لكن حركته هذه أدت إلى انهيار في سعر العملة وتكبيد المستثمرين فيها خسائر كبيرة.

أفادت “CoinDesk” أن “هايدن ديفيس”، الرئيس التنفيذي لشركة “Kelsier Ventures” والمشارك في إطلاق “Libra”، زعم في رسائل نصية أنه دفع أموال لـ “كارينا ميلي”، وهي شقيقة الرئيس الأرجنتيني “خافيير ميلي”، مقابل النفوذ السياسي.

وادعى “ديفيس” أنه يسيطر على تغريدات الرئيس على منصة X بسبب هذه المدفوعات.

بعد نشر التقرير، نفى “ديفيس” صحة الرسائل وأكد أنه لم يدفع أي أموال لـ “ميلي” أو شقيقته، واصفا الأمر بأنه هجوم سياسي.

فيما لم يصدر من “كارينا ميلي” أي تعليق.

تأتي هذه الادعاءات وسط تحقيق في مكافحة الفساد بعد أن روج “ميلي” لعملة ميم Libra في هذا الشهر فبراير، مما أدى إلى ارتفاع سعرها ثم انهيارها بأكثر من 95٪، محققة أرباح تجاوزت 100 مليون دولار لكيانات مرتبطة بـ “ديفيس”.

أدت الفضيحة، إلى تهديدات بعزل الرئيس “ميلي” وسط التداعيات الاقتصادية الحالية في الأرجنتين.

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