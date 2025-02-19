ارتفاع رسوم معاملات كاردانو بنسبة 254% مع ازدهار سعر ADA

شهدت عملة كاردانو (ADA) زيادة ملحوظة في نشاطها وسعرها خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفع سعرها بنسبة 126%، مما رفع قيمتها السوقية إلى 30.3 مليار دولار، ودفعها للانتقال من المركز 11 إلى 9 بين أكبر العملات الرقمية.

جاء هذا الارتفاع في سياق الزخم الصعودي العام للسوق، والذي تزامن مع الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

أظهر تقرير “Messari” أن رسوم المعاملات بالدولار ارتفعت بنسبة 254% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.8 مليون دولار، بزيادة 95% سنويا، مدفوعة بأسعار ADA الأعلى وزيادة حجم المعاملات.

ارتفاع في نشاط DeFi وDEX:

بلغ متوسط عدد المعاملات اليومية على كاردانو 71,500، بزيادة 65% على أساس ربع سنوي، بينما ارتفع متوسط العناوين النشطة اليومية بنسبة 58% إلى 42,900.

وعلى الرغم من زيادة متوسط رسوم المعاملات بالدولار بنسبة 80% إلى 0.23 دولار، فإن الرسوم المقومة بـ ADA انخفضت بنسبة 2% إلى 0.34 ADA، مما يعكس كفاءة الشبكة في إدارة الحمل المتزايد.

في قطاع التطبيقات اللامركزية، انخفض متوسط عدد المعاملات اليومية بنسبة 8% إلى 14,300، لكن “Minswap” و”Liqwid Finance” و”jpg.store” تصدرت النشاط.

برزت “Minswap” باعتبارها المنصة اللامركزية الرائدة، حيث استقطبت أكثر من 200,000 متداول وحققت حجم تداول إجمالي 3.1 مليار دولار.

كما قفز متوسط حجم التداول اليومي على منصات DEX بنسبة 271% إلى 8.9 مليون دولار، مع هيمنة “Minswap” و”WingRiders” و”SundaeSwap”.

على صعيد التمويل اللامركزي (DeFi)، ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) على كاردانو بنسبة 13% لتصل إلى 231.6 مليون دولار.

حققت “Liqwid” نمو استثنائي بنسبة 141% لتصل إلى 113.6 مليون دولار، متجاوزة “Minswap” كأكبر بروتوكول من حيث القيمة المقفلة TVL.

كما شهدت البروتوكولات الأصغر، مثل “Splash Protocol” و”Aada”، نمو حاد بنسبة 253% و105% على التوالي.

نمو العملات المستقرة على كاردانو:

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المستقرة على كاردانو بنسبة 66% خلال الربع الرابع، حيث شهدت iUSD وDJED نموا بنسبة 20% و41% على التوالي.

في المقابل، سجلت MyUSD زيادة أكثر تواضعا بنسبة 17%، بينما تراجعت قيمة USDM بنسبة 5%.

تعكس هذه الأرقام توسع مستمر في نظام كاردانو البيئي، مع تزايد الاهتمام بالبنية التحتية اللامركزية والتمويل اللامركزي، مما يعزز مكانتها في السوق.

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