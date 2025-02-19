رسوم غاز الإيثيريوم تصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق: هل هي إشارة تحذيرية أم فرصة صعودية؟

تراجعت رسوم معاملات الايثيريوم إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يبلغ متوسط تكلفة التحويل حاليا 0.41 دولار فقط، مقارنة بالذروة البالغة 15.21 دولار خلال العامين الماضيين.

هذا الانخفاض قد يمثل فرصة استثمارية، لكنه يثير أيضا تساؤلات حول نشاط الشبكة.

تأثير انخفاض الرسوم:

تشير بيانات “Santiment” إلى أن انخفاض رسوم المعاملات عادة ما يدل على ضعف النشاط على الشبكة، حيث ينظر المتداولون إلى الأسعار على أنها منخفضة أو غير جذابة.

ومع ذلك، فإن تراجع التكاليف قد يكون إيجابيا على المدى المتوسط والطويل، إذ يسهل دخول مستثمرين جدد إلى السوق.

عندما تكون الرسوم مرتفعة، غالبا ما يرتبط ذلك بازدياد الطلب ونشاط التداول، مما يدفع الأسعار إلى الأعلى.

وعلى العكس، فإن الرسوم المنخفضة جدا مثل المستويات الحالية، قد تجذب المستخدمين مجددا، مما يعيد الحيوية إلى شبكة الايثيريوم.

تزايد عمليات السحب من منصات التداول:

أحد المؤشرات الإيجابية الأخرى هو تراجع العرض المتاح من الإيثيريوم على منصات التداول، حيث انخفضت نسبة ETH القابلة للتداول إلى 6.38٪ فقط من إجمالي العرض، وهو أدنى مستوى منذ إنشاء الشبكة.

ورغم أن سعر الايثيريوم يتأرجح بين 2600 و2800 دولار منذ انهيار 3 فبراير، فإن تجاوز مستوى 2800 دولار قد يمثل نقطة تحول رئيسية وفقا للعديد من المحللين.

هذا وتستعد الإيثيريوم لترقيتها الرئيسية التالية المسماة “بيكترا”، والتي تأتي بعد ترقيات “الدمج”، “شابيلا”، و”دنكون”.

ستكون “بيكترا” أكبر ترقية (Hard Fork) حتى الآن، حيث تتضمن تحسينات رئيسية مثل تجريد الحساب، التحقق المحسّن، كفاءة الشبكة، ودعم أوسع لحلول الطبقة الثانية.

ورغم أن الترقيات السابقة رافقتها تحركات سعرية كبيرة، إلا أن تحليل “CoinMetrics” يشير إلى أن مشاعر السوق العامة سواء في عالم العملات الرقمية أو الأسواق المالية التقليدية ستظل العامل الأكثر تأثيرا على مستقبل سعر الإيثيريوم.

اقرأ أيضا:

عملة اللايتكوين تتصدر المشهد وتعافي البيتكوين من أدنى مستوى له منذ أسبوعين

عرض الايثيريوم في منصات التداول يصل إلى أدنى مستوياته التاريخية وسط تكهنات بارتفاع محتمل!

