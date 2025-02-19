عملة اللايتكوين تتصدر المشهد وتعافي البيتكوين من أدنى مستوى له منذ أسبوعين

شهدت عملة البيتكوين انتعاش ملحوظ بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 93,500 دولار، حيث ارتفعت حاليا لتتجاوز 96,000 دولار، ما أضاف نحو 3,000 دولار إلى قيمتها.

في حين تعافت معظم العملات الرقمية البديلة من تراجع الأمس، برزت عملة اللايتكوين (LTC) كأحد أفضل العملات الرقمية أداء.

تعافي البيتكوين رغم الضغوط:

بعد المحاولة الفاشلة لاختراق مستوى 99,000 دولار، واجهت عملة البيتكوين ضغوط بيعية دفعتها إلى مستوى 97,000 دولار، حيث استقرت معظم عطلة نهاية الأسبوع.

لكن مع بداية الأسبوع الجديد، تراجع السعر إلى ما دون 93,500 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أوائل فبراير.

ورغم الإشارات الهبوطية، تمكنت عملة البيتكوين من استعادة بعض مكاسبها، مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 1.9 تريليون دولار، في حين تراجعت هيمنتها قليلا إلى أقل من 58٪ لصالح بعض العملات البديلة التي سجلت مكاسب قوية.

عملة اللايتكوين تقود السوق:

بعد انهيار واسع في سوق الكريبتو، حققت العديد من العملات الرقمية البديلة مكاسب طفيفة اليوم، بما في ذلك عملة ETH وSOL وBNB وTRX وXLM، بينما شهدت XRP وADA وDOGE وLINK وAVAX انخفاضات متواضعة.

لكن اللافت كان أداء عملة اللايتكوين، حيث ارتفعت بأكثر من 10٪ خلال 24 ساعة، لتقترب من حاجز 140 دولار، وسط توقعات إيجابية لتسجيل مزيد من الارتفاعات.

كما برزت العملة الرقمية APT بارتفاع 13٪ وTAO بنسبة 7.5٪ بين العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة.

مع هذا الانتعاش، عاد إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية للاقتراب من 3.3 تريليون دولار، بزيادة تقارب 100 مليار دولار عن أدنى مستوى سجله السوق يوم أمس.

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