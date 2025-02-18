عرض الايثيريوم في منصات التداول يصل إلى أدنى مستوياته التاريخية وسط تكهنات بارتفاع محتمل!

يُتداول سعر الإيثيريوم (ETH) بين 2600 و2800 دولار منذ انهيار 3 فبراير، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن افتقاره للزخم الصعودي.

ومع ذلك، فإن اقترابه من 2800 دولار هذا الأسبوع دفع الخبراء للتكهن بإمكانية حدوث تحول في الاتجاه.

وفقا لبيانات “Santiment”، يستمر الايثيريوم في التدفق إلى المحافظ الباردة بوتيرة غير مسبوقة، حيث بقي 6.38٪ فقط من العرض على منصات التداول، وهو أدنى مستوى منذ إطلاق الشبكة.

إلى جانب ذلك، ارتفع اهتمام المجتمع بالعملة، مما يشير إلى تجدد الثقة بعد الأداء الضعيف مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى.

رغم تراجع هيمنة الايثيريوم في السوق من 20.5٪ في أبريل 2023 إلى 10.5٪ حاليا بسبب تحول السيولة نحو سولانا (SOL) وXRP.

يرى خبراء مثل “نيك فورستر” أن ترقية “Pectra” المقبلة في 8 أبريل قد تعزز الأداء، من خلال تحسين سرعة المعاملات وآليات التخزين.

تشير بيانات “Glassnode” إلى تدفقات صافية بلغت 145,000 ETH إلى الصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة خلال فبراير، بزيادة سبعة أضعاف عن يناير، ما يعكس استمرار الاهتمام المؤسساتي بالإيثيريوم رغم حالة عدم اليقين في السوق.

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