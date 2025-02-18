شركة "Robinhood" توسع خدمات الكريبتو إلى سنغافورة من خلال الاستحواذ على "Bitstamp"

تخطط “Robinhood” لإطلاق خدمات الكريبتو في سنغافورة بحلول أواخر 2025، بعد استحواذها على شركة “Bitstamp” في صفقة بقيمة 200 مليون دولار في يونيو 2024.

يهدف هذا التوسع إلى تعزيز وجودها في آسيا، حيث تتنافس سنغافورة مع هونغ كونغ كمركز رئيسي للعملات الرقمية.

حصلت “Bitstamp” على موافقة مبدئية من هيئة النقد في سنغافورة (MAS) في مارس 2024، مما يمكّنها من تقديم خدمات الدفع الرقمي وفقا لقانون خدمات الدفع المحلي.

كما تمتلك الشركة تراخيص في عدة دول أوروبية، مما يعزز مكانتها العالمية.

يأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية “Robinhood” لتعزيز وجودها الدولي في سوق العملات المشفرة، حيث أطلقت تداول العملات الرقمية في أوروبا عام 2023 وتداول خيارات الأسهم الأمريكية في المملكة المتحدة في فبراير 2024.

كما دخلت في شراكات استراتيجية مع “Kraken” و”Galaxy Digital” لإطلاق العملة المستقرة USDG عبر “Paxos”.

اقرأ أيضا:

عملة XRP تشهد انتعاش ملحوظ في الفائدة المفتوحة وسط ركود السوق

فضيحة عملة الميم LIBRA تطارد خطط عملة ميم نيجيرية جديدة

