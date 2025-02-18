فضيحة عملة الميم LIBRA تطارد خطط عملة ميم نيجيرية جديدة

في الصورة المميزة للمقالة “هايدن ديفيز” الرئيس التنفيذي لشركة “Kelsier Ventures”.

تواجه شركة “Kelsier Ventures” تدقيق متزايد بعد فضيحة “LIBRA” الأرجنتينية، التي كبدت المستثمرين 4 مليار دولار، بينما تسعى ذات الشركة لإطلاق عملة ميم جديدة على بلوكشين سولانا في نيجيريا.

يأتي ذلك رغم القيود التنظيمية الصارمة التي تفرضها دولة نيجيريا على العملات المشفرة.

دافع “هايدن ديفيس”، الرئيس التنفيذي لـ “Kelsier Ventures”، عن شركته، مؤكدا احتفاظها بالسيطرة على الأموال، مقترحا صندوق بقيمة 100 مليون دولار لتعويض المتضررين.

في المقابل، نفى الرئيس الأرجنتيني “خافيير ميلي” الترويج للعملة الرقمية الميم LIBRA، زاعم أنه مجرد مشاركة معلومات بدافع الحماس للتكنولوجيا، لكنه حذف تغريدته لاحقا بسبب الجدل المحيط بالعملة.

مع استمرار التحقيقات والضغوط القانونية، تبقى خطط شركة “Kelsier Ventures” في نيجيريا موضع تساؤل، وسط مخاوف من تكرار كارثة LIBRA في الأرجنتين.

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