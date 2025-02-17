فتح عملات الميم "MELANIA" في 19-20 فبراير: هل سيؤدي ذلك إلى ضغط سعر أكثر؟

يستعد الفريق المطور لعملة “MELANIA”، التي أطلقتها “ميلانيا ترامب” مؤخرا، لإصدار 3% من إجمالي عرض العملة في الفترة من 19 إلى 20 فبراير، أي 30 مليون عملة بقيمة 39 مليون دولار.

ومن المقرر أن يستمر فتح الرموز بنسبة 2.25% شهريا لمدة 12 شهر، ليصل إجمالي الفتح إلى 30% من العرض خلال 13 شهر.

عند إطلاقها، سجلت عملة “MELANIA” ذروتها عند 13.73 دولار، لكنها سرعان ما انهارت بنسبة 90% لتصل إلى 1.3 دولار في فبراير، ويتم تداولها حاليا عند 1.30 دولار بعد انخفاض 2% خلال 24 ساعة.

ومن المتوقع أن يؤدي الفتح إلى زيادة العرض المتداول، مما قد يزيد من ضغط البيع ويؤدي إلى تقلبات سعرية ملحوظة.

إلى جانب “MELANIA”، سيتم فتح عملات رقمية أخرى مثل MURA وFTN وQAI وIMX وAPE، بينما ستشهد SOL وWLD وDOGE وAVAX فتح واسع النطاق.

وبحسب Tokenomist، فإن إجمالي عمليات فتح العملات الرقمية في الأيام السبعة المقبلة يتجاوز 649 مليون دولار، مما قد يزيد من الضغوط الهبوطية في السوق.

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