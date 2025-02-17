الرئيس الأرجنتيني يواجه اتهامات بالاحتيال بعد الترويج لعملة الميم "ليبرا"

يواجه الرئيس الأرجنتيني “خافيير ميلي” اتهامات بالاحتيال الجنائي بعد ترويجه لعملة الميم “LIBRA”، التي ارتفعت قيمتها إلى 4.5 مليار دولار قبل أن تنهار.

انهيار العملة أشرنا له في مقالة يوم أمس:

ورفع محامون أرجنتينيون القضية إلى المحكمة، معتبرين أن “ميلي” لعب دور محوري في عملية احتيال مالي.

روج “ميلي” لـ “LIBRA” عبر منصة X كجزء من مشروع “Viva La Libertad” لدعم الشركات الناشئة، لكنه تراجع عن دعمه بعد ساعات مع انهيار العملة بنسبة 85%، مبررا ذلك بعدم إجراء العناية الواجبة تجاه هذا المشروع.

وأكد مكتبه أنه لم يكن مشارك في تطوير المشروع، رغم اجتماعاته مع فريق “KIP Protocol”، المطور للعملة.

اتهم “هايدن مارك ديفيس”، ممثل “KIP Protocol”، “ميلي” وفريقه بالتراجع عن دعم المشروع فجأة، ما أدى إلى فقدان المستثمرين الثقة وانهيار السوق.

وتُظهر بيانات “GeckoTerminal” أن “ليبرا” انخفضت بنسبة 92% من ذروتها، ويتم تداولها حاليا عند 0.3 دولار.

يواصل مكتب مكافحة الفساد التحقيق في القضية، فيما يدرس معارضو “ميلي” إمكانية إطلاق محاكمة عزل ضده.

من جهته وعد مؤسس بينانس بأن يساعد ماديا المتضررين من العملة الرقمية “ليبرا”.

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